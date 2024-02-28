ВС России уничтожили склад боеприпасов, хранилище ГСМ и склад изготовления БПЛА
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожены... склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Также был уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300.
Также стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.