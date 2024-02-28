ВС России уничтожили склад боеприпасов, хранилище ГСМ и склад изготовления БПЛА

Российские военные уничтожили склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а также склад хранения и изготовления беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены... склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также был уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300.

Также стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.