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ВС России уничтожили склад боеприпасов, хранилище ГСМ и склад изготовления БПЛА

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, а также склад хранения и изготовления беспилотников.
ВС России уничтожили склад боеприпасов, хранилище ГСМ и склад изготовления БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены... склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также был уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300.

Также стало известно, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.

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