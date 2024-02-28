ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники... в районах населённых пунктов Красное, Богданова, Клещеевка и Курдюмовка ДНР», — заявили в Минобороны России.
Кроме того, российские военные отразили три атаки ВСУ в окрестностях Георгиевки.
ВСУ потеряли до 230 военных, два танка, две БМП и шесть авто.
Также сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.
Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.