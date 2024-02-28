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ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

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Российские войска улучшили положение на линии фронта на Донецком направлении и ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ.
ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники... в районах населённых пунктов Красное, Богданова, Клещеевка и Курдюмовка ДНР», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные отразили три атаки ВСУ в окрестностях Георгиевки.

ВСУ потеряли до 230 военных, два танка, две БМП и шесть авто.

Также сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.

Минобороны России в сводке заявило об освобождении населённого пункта Северное.

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