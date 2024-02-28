Бойцы ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина

Российские военные отразили контратаку украинской штурмовой группы из 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Работина в Запорожской области. Армия Украины потеряла там до 40 человек и два автомобиля.

РИА Новости

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30», — сообщает Министерство обороны Российской Федерации в новой сводке. Ранее военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.