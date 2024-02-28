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Бойцы ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина

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Российские военные отразили контратаку украинской штурмовой группы из 117-й механизированной бригады ВСУ в районе Работина в Запорожской области. Армия Украины потеряла там до 40 человек и два автомобиля.
Бойцы ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе Работина
  • РИА Новости

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30», — сообщает Министерство обороны Российской Федерации в новой сводке.

Ранее военнослужащий Вооружённых сил России Роман Дебелый рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, как участвовал в отражении контрнаступления украинской армии на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении.

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