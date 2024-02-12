«Будет знать обо всех планах Зеленского»: в СВР сообщили о намерении Запада назначить «наместника» на Украине

Запад может учредить должность «наместника» на Украине, который будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах, сообщили в Службе внешней разведки России. К учреждению должности так называемого спецпосланника призывают США и Великобритания, которые рассчитывают склонить к этому страны «группы семи». По данным СВР, роль «наместника» должна появиться из-за опасений Вашингтона и Лондона, которые сомневаются в лояльности многих представителей киевской элиты. Как сообщили в СВР, основной кандидат на этот пост — Йенс Столтенберг, чей мандат на посту генсека НАТО истекает 1 октября.

США и Великобритания призывают страны «группы семи» учредить должность «наместника» на Украине, который «будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому» и знать обо всех его планах. Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, таким образом Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управле­ния подконтрольной киевскому режиму территорией.

«Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласован­ные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руково­дства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англо­саксов, решения. На роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ко­торый сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Отмечается, что тему назначения «спецпосланника» на Украине в Вашингтоне и Лондоне решили поднять на фоне тяжёлого положения киевского режима на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помо­щи. При этом многие украинцы начали сознавать неизбежность достиже­ния Москвой целей специальной военной операции.

В связи с этим в США и Британии опасаются предательства со стороны многих представителей киевской элиты. По данным СВР, «первые» украинские чиновники уже «сыграли на опережение» и перешли на сторону будущих победителей.

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«Конечно же, очередная грубая попытка Запада усилить за­кабаление близкого нам украинского народа не может не вызы­вать беспокойства. Вместе с тем высока вероятность того, что реализация задумки с назначением «наместника» на Украине не приведет к желаемым США и Великобританией результатам. «Спецпосланник» Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаим­ной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства», — указали в СВР.

«Вполне в духе европейской бюрократии»

Политолог Юрий Светов в разговоре с RT считает вполне реальным заявление СВР о том, что Запад может назначить «наместника» на Украине

«Это вполне в духе европейской бюрократии, когда они сталкиваются с проблемой нерешаемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или должность какую-то новую ввести. Вот и сейчас они собираются какую-то структуру создавать, которая будет совместно с Украиной и европейскими корпорациями производить оружие», — заявил он.

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Эксперт также напомнил, что Столтенберг освободится предстоящей осенью, поскольку покинет пост генсека НАТО 1 октября 2024 года.

«Это очень забавно звучит, но мне помнится, что, когда Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании, он же там тоже, по-моему, был или назначен или сам на себя взял роль человека, ответственного за связи с Украиной, вот мотался туда на Украину, какие-то там громкие слова произносил. Сейчас вдруг как-то затих: не слышно, не видно. Я думаю, что и Столтенберга с этой миссией такая же участь постигнет», — пояснил Светов.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также отметил, что именно во время нахождения Столтенберга во главе НАТО киевскому режиму была оказана солидная военная и политическая поддержка.

«Столтенберг, видимо, станет неким проводником влияния позиций НАТО уже в новом украинском образовании. Нужно понимать, что нынешняя Украина и в той территории, и в том формате, в котором она сейчас существует, перестанет существовать через какое-то время. Для того чтобы сохранять каналы коммуникации, Столтенберг, который вовлечён в украинскую повестку, на роль «наместника» вполне подходит. Другое дело, что это признание того, что политика НАТО провалилась, если им уже нужен спецпосланник», — констатировал собеседник RT.