«Будет знать обо всех планах Зеленского»: в СВР сообщили о намерении Запада назначить «наместника» на Украине
Запад может учредить должность «спецпосланника» на Украине
- Архивное фото. Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
- AP
США и Великобритания призывают страны «группы семи» учредить должность «наместника» на Украине, который «будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому» и знать обо всех его планах. Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, таким образом Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией.
«Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения. На роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Отмечается, что тему назначения «спецпосланника» на Украине в Вашингтоне и Лондоне решили поднять на фоне тяжёлого положения киевского режима на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи. При этом многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции.
В связи с этим в США и Британии опасаются предательства со стороны многих представителей киевской элиты. По данным СВР, «первые» украинские чиновники уже «сыграли на опережение» и перешли на сторону будущих победителей.Также на russian.rt.com Без обязательств: что стоит за подписанием Украиной и Британией соглашения в сфере обороны
«Конечно же, очередная грубая попытка Запада усилить закабаление близкого нам украинского народа не может не вызывать беспокойства. Вместе с тем высока вероятность того, что реализация задумки с назначением «наместника» на Украине не приведет к желаемым США и Великобританией результатам. «Спецпосланник» Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства», — указали в СВР.
«Вполне в духе европейской бюрократии»
Политолог Юрий Светов в разговоре с RT считает вполне реальным заявление СВР о том, что Запад может назначить «наместника» на Украине
«Это вполне в духе европейской бюрократии, когда они сталкиваются с проблемой нерешаемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или должность какую-то новую ввести. Вот и сейчас они собираются какую-то структуру создавать, которая будет совместно с Украиной и европейскими корпорациями производить оружие», — заявил он.
Эксперт также напомнил, что Столтенберг освободится предстоящей осенью, поскольку покинет пост генсека НАТО 1 октября 2024 года.
«Это очень забавно звучит, но мне помнится, что, когда Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании, он же там тоже, по-моему, был или назначен или сам на себя взял роль человека, ответственного за связи с Украиной, вот мотался туда на Украину, какие-то там громкие слова произносил. Сейчас вдруг как-то затих: не слышно, не видно. Я думаю, что и Столтенберга с этой миссией такая же участь постигнет», — пояснил Светов.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также отметил, что именно во время нахождения Столтенберга во главе НАТО киевскому режиму была оказана солидная военная и политическая поддержка.
«Столтенберг, видимо, станет неким проводником влияния позиций НАТО уже в новом украинском образовании. Нужно понимать, что нынешняя Украина и в той территории, и в том формате, в котором она сейчас существует, перестанет существовать через какое-то время. Для того чтобы сохранять каналы коммуникации, Столтенберг, который вовлечён в украинскую повестку, на роль «наместника» вполне подходит. Другое дело, что это признание того, что политика НАТО провалилась, если им уже нужен спецпосланник», — констатировал собеседник RT.