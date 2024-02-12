СВР: США и Британия хотят назначить посланника с постоянным доступом к Зеленскому
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Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-служба СВР.
Перед «спецпосланником» также будет стоять задача препятствовать принятию украинским руководством решений, которые не согласованы с США и Британией, и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам англосаксов, заявил Нарышкин.
«На роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков», — отметил Нарышкин.
По его словам, среди таких политиков выделяется действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выразил желание сразу после окончания мандата в Брюсселе отправиться следить за порядком в Киеве.
Ранее Нарышкин заявил, что судьба Украины при режиме Владимира Зеленского печальна.