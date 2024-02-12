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СВР: США и Британия хотят назначить посланника с постоянным доступом к Зеленскому

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Соединённые Штаты и Великобритания пытаются убедить другие страны, участвующие в G7, в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому.
СВР: США и Британия хотят назначить посланника с постоянным доступом к Зеленскому
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-служба СВР.

Перед «спецпосланником» также будет стоять задача препятствовать принятию украинским руководством решений, которые не согласованы с США и Британией, и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам англосаксов, заявил Нарышкин.

«На роль такого де-факто «наместника» Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков», — отметил Нарышкин.

По его словам, среди таких политиков выделяется действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выразил желание сразу после окончания мандата в Брюсселе отправиться следить за порядком в Киеве.

Ранее Нарышкин заявил, что судьба Украины при режиме Владимира Зеленского печальна.

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