Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

Короткая ссылка
Йенс Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий.
Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом он написал в Twitter.

Таким образом, Столтенберг будет занимать пост генсека НАТО до 1 октября 2024 года.

Ранее СМИ писали, что страны альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека ещё на год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить