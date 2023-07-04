Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года
Йенс Столтенберг объявил, что остаётся на посту генсекретаря Североатлантического альянса ещё на год после даты окончания его полномочий.
- Gettyimages.ru
- © Sean Gallup
Об этом он написал в Twitter.
Таким образом, Столтенберг будет занимать пост генсека НАТО до 1 октября 2024 года.
Ранее СМИ писали, что страны альянса едины в намерении просить Столтенберга остаться на посту генсека ещё на год.
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