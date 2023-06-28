VG: страны НАТО едины в решении просить Столтенберга остаться генсеком альянса ещё на год

Страны Североатлантического альянса едины в намерении просить генсека НАТО Йенса Столтенберга остаться на посту генсека альянса ещё на год.

Об этом информирует норвежское издание VG со ссылкой на источники.

В сообщении говорится, что правительства 31 страны — члена НАТО сошлись во мнении касательно этого вопроса.

При этом сам Столтенберг пока не дал официального согласия на продление контракта.

По данным источников издания, официального решения можно ожидать в ближайшие несколько дней.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО.

Также газета Politico писала, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека.