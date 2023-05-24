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Politico: премьера Дании Фредериксен рассматривают на роль нового генсека НАТО

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Премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека Североатлантического альянса, пишет газета Politico.

Как пишет издание, датский премьер подходит по двум критериям: страны НАТО хотя видеть генсеком альянса лидера правительства какого-либо государства. Кроме того, союзники поддерживают назначение женщины на этот пост.

«Она на самом деле серьёзно рассматривается рядом важных союзников», — рассказал один из собеседников газеты.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО.

В апреле газета The Sun писала, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может стать новым генсеком альянса.

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