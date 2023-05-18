Глава Минобороны Британии Уоллес намекнул, что был бы рад возглавить НАТО

Британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО.

«Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которая мне бы понравилась», — сказал министр в разговоре с DPA.

Быть генеральным секретарём альянса было бы «фантастической работой», повторил он.

«Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам», — цитирует Уоллеса ТАСС.

В ноябре премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что новый генсек НАТО будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.