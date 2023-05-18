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Глава Минобороны Британии Уоллес намекнул, что был бы рад возглавить НАТО

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Британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО.
Глава Минобороны Британии Уоллес намекнул, что был бы рад возглавить НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которая мне бы понравилась», — сказал министр в разговоре с DPA.

Быть генеральным секретарём альянса было бы «фантастической работой», повторил он.

«Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам», — цитирует Уоллеса ТАСС.

В ноябре премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что новый генсек НАТО будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.

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