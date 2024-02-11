«Трепетное мероприятие»: десантники установили флаг России в населённом пункте Весёлое

Тульские десантники водрузили флаг России в населённом пункте Весёлое, которое было освобождено российскими войсками 18 января. Как сообщил командир подразделения, триколор установили возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне в честь дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом. Как указывали в Военной хронике, после взятия Весёлого боевые действия постепенно смещаются на запад.

В населённом пункте Весёлое в Донецкой Народной Республике установили флаг России. Об этом сообщили в РИА Новости.

«Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все мужчины сейчас будут устанавливать флаг в населённом пункте Весёлое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники — честь и хвала им! Слава ВДВ!» — заявил командир подразделения тульских десантников.

По его словам, флаг установлен возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне в честь дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом.

«Испытываю чувство гордости, конечно. У меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши «партнёры», — добавил он.

Минобороны РФ 18 января сообщило, что в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении освобождено село Весёлое (ДНР). Как указывали в Военной хронике, после взятия этого населённого пункта боевые действия постепенно смещаются на запад.

«Фронт между Соледаром и Артёмовском пополнился ещё одной точкой, на которую ВСУ в ближайшее время будут вынуждены отвлекать дефицитные резервы. Раздёргивание фронта, судя по всему, продолжается», — говорилось в сообщении.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также поздравила «всех, кто методично выбивал врага с этой территории».

«Знающие люди объяснили, почему это важно. Весёлое — это не просто какой-то посёлок на карте. Его взятие даёт возможность выйти к другим важным населённым пунктам, а оттуда — к трассе на Северск. Для нас это расширение линии фронта, а для противника — ещё одна засада», — указывала она в своём Telegram.

Спустя несколько дней в оборонном ведомстве опубликовали видео штурма опорного пункта украинских военных во время освобождения села Весёлое. Тогда российские бойцы ВДВ при поддержке артиллерии и беспилотников вскрыли огневые позиции ВСУ, а также уничтожили пункты управления. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Также на russian.rt.com Российские десантники штурмуют опорник ВСУ в ходе освобождения села Весёлого в ДНР — видео

Купянское направление

На Купянском направлении расчёт самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнём батареи ВСУ.

«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели. После выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой манёвр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, на этом направлении было проведено награждение военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий.

Боевые государственные и ведомственные награды получили бойцы подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых, медицинских подразделений танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«Решением командующего группировки войск «Запад» за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества». Нескольких военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени», — говорится в сообщении.

Командир танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» пожелал награждённым крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.