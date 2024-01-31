Российские военнослужащие из группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю, а также поразили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. Противник потерял в этом секторе до 310 военнослужащих. Кроме того, бойцы группировки ВС РФ «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» активными действиями, ударами авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30, 32, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник потерял на этом направлении до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании и гаубицу М777 производства США.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также поражена живая сила противника в районах н. п. Григоровка и Дзержинское (ДНР).

Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Кузьмино (ЛНР). Противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Также на russian.rt.com Военная хроника сообщает о возможном ударе по наёмникам в Харькове 30 января

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также поразили живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Артёмовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Ленинское (ДНР).

В Минобороны уточнили, что в этом секторе противник потерял до 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, а также САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР), а также поразили живую силу и технику 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР). ВСУ потеряли в секторе до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Орехов, Малая Токмачка и Щербаки (Запорожская область). Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Также на russian.rt.com Генерал Кривонос: Россия подрывает плацдарм ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ в течение суток поразили ряд объектов, в том числе зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей «Пеликан». Наряду с этим поражены боевики и техника 3-й штурмовой бригады ВСУ, склад горючего, живая сила и военная техника ВСУ в 136 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов системы HIMARS американского производства. Кроме того, уничтожен 81 украинский беспилотник.

Также в Минобороны РФ заявили о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 195 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 195 военных ВСУ.

Отмечается, что российских бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.