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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

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ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в российском Минобороны.
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«Подразделения Западной группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ВСУ пытались атаковать в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны в ДНР.

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военных на этом участке фронта. Кроме того, ВСУ потеряли танк, британскую САУ AS-90 и гаубицу М777.

Российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении.

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