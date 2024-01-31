Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении, сообщили в российском Минобороны.

«Подразделения Западной группировки войск активными действиями, ударами авиации и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й механизированных, 57-й мотопехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ВСУ пытались атаковать в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Терны в ДНР.

По данным ведомства, потери противника составили до 80 военных на этом участке фронта. Кроме того, ВСУ потеряли танк, британскую САУ AS-90 и гаубицу М777.

Российские войска также заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении.