RT в Telegram
Подпишись

ВС России заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении.
ВС России заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«Заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР и ДНР.

По данным ведомства, потери противника составили до 280 военнослужащих.

Ранее стало известно, что миномётные расчёты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск продвинулись вперёд к передовым позициям украинских войск на Артёмовском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить