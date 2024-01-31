ВС России заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«Заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР и ДНР.
По данным ведомства, потери противника составили до 280 военнослужащих.
Ранее стало известно, что миномётные расчёты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск продвинулись вперёд к передовым позициям украинских войск на Артёмовском направлении.