ВС России заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении.

«Заняты более выгодные рубежи и позиции, а также нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в ЛНР и ДНР.

По данным ведомства, потери противника составили до 280 военнослужащих.

Ранее стало известно, что миномётные расчёты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск продвинулись вперёд к передовым позициям украинских войск на Артёмовском направлении.