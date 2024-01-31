Артиллеристы ЮВО продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артёмовском
- РИА Новости
«Артиллерия продвигается вперёд, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелоны противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии противника», — цитирует его РИА Новости.
Боец добавил, что миномёты работают кучно и координируют действия с пехотой, поскольку так проще корректировать и наносить огонь по ВСУ.
Он отметил, что российские военные передвигают артиллерию ближе к линии боевого соприкосновения, тем самым увеличивая дальность стрельбы в тылу ВСУ.
Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска.