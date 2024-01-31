RT в Telegram
Подпишись

Артиллеристы ЮВО продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артёмовском

Короткая ссылка
Миномётные расчёты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск продвинулись вперёд к передовым позициям украинских войск на Артёмовском направлении. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Ювелир.
Артиллеристы ЮВО продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артёмовском
  • РИА Новости

«Артиллерия продвигается вперёд, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелоны противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии противника», — цитирует его РИА Новости.

Боец добавил, что миномёты работают кучно и координируют действия с пехотой, поскольку так проще корректировать и наносить огонь по ВСУ.

Он отметил, что российские военные передвигают артиллерию ближе к линии боевого соприкосновения, тем самым увеличивая дальность стрельбы в тылу ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить