Артиллеристы ЮВО продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артёмовском

Миномётные расчёты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск продвинулись вперёд к передовым позициям украинских войск на Артёмовском направлении. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Ювелир.

«Артиллерия продвигается вперёд, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелоны противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии противника», — цитирует его РИА Новости.

Боец добавил, что миномёты работают кучно и координируют действия с пехотой, поскольку так проще корректировать и наносить огонь по ВСУ.

Он отметил, что российские военные передвигают артиллерию ближе к линии боевого соприкосновения, тем самым увеличивая дальность стрельбы в тылу ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска.