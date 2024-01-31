Бойцы ВДВ взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска

Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска и закрепились, улучшив положение по переднему краю.

Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, после занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку. Ранее гранатомётчики группировки войск «Запад» сорвали под Купянском ротацию ВСУ.