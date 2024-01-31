Генерал Кривонос: Россия подрывает плацдарм ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500
- РИА Новости
В интервью YouTube-каналу «Фабрика новин» он пожаловался, что ВСУ приходится регулярно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российскими бомбами.
По словам генерала, ВС России активно используют другое вооружение, в том числе артиллерию и дроны, чтобы не дать украинским войскам перебросить больше сил на другой берег Днепра.
Ранее сообщалось, что Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью ФАБ-500.