RT в Telegram
Подпишись

Генерал Кривонос: Россия подрывает плацдарм ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

Короткая ссылка
Бойцы российской армии подрывают украинские позиции у реки Днепр с помощью бомб ФАБ-500, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал Кривонос: Россия подрывает плацдарм ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500
  • РИА Новости

В интервью YouTube-каналу «Фабрика новин» он пожаловался, что ВСУ приходится регулярно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российскими бомбами.

По словам генерала, ВС России активно используют другое вооружение, в том числе артиллерию и дроны, чтобы не дать украинским войскам перебросить больше сил на другой берег Днепра.

Ранее сообщалось, что Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью ФАБ-500.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить