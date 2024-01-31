Минобороны: российские бойцы уничтожили украинский ЗРК IRIS-T
Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российская армия уничтожила зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в зоне спецоперации.
- РИА Новости
Помимо этого, по данным ведомства, была выведена из строя радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан».
Также ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.
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