Минобороны: российские бойцы уничтожили украинский ЗРК IRIS-T

Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что российская армия уничтожила зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в зоне спецоперации.

Помимо этого, по данным ведомства, была выведена из строя радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Пеликан».

Также ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.