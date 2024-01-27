В Кировоградской и Днепропетровской областях: ВС РФ поразили склады горючего и авиационных средств поражения ВСУ

В течение прошедших суток российские военные нанесли удары по складам горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также по зенитному ракетному комплексу С-300 в Черкасской области. Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников и сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Потери личного состава ВСУ составили до 525 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны России сообщило о поражении военной инфраструктуры войск киевского режима в зоне проведения специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах», — говорится в сообщении.

При этом средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire. Уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Накануне в оборонном ведомстве отчитались о действиях ВС РФ в период с 20 по 26 января. За этот временной отрезок российские войска поразили объекты ВПК Украины, производившие безэкипажные катера, боеприпасы и комплектующие к ним. Также было нанесено огневое поражение по военной аэродромной инфраструктуре, базам горючего и пунктам временной дислокации иностранных наёмников. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 5,8 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Также на russian.rt.com Поражены производства безэкипажных катеров: ВС РФ нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Ситуация на линии фронта

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области.

Противник потерял до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона возле населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ вблизи населённого пункта Кировск (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Противник потерял до 100 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Также по теме Операторами ударных FPV-дронов: на Купянском направлении уничтожена шведская БМП CV-90 На Купянском направления операторами ударных FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожена боевая машина пехоты...

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника неподалёку от населённых пунктов Шумы и Богдановка (ДНР), а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка и Новомихайловка (ДНР).

Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны возле населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ вблизи населённого пункта Макаровка (ДНР). Потери ВСУ: до 115 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника ВСУ потеряли до 15 военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».