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ВС России поразили склады горючего и авиасредства поражения на Украине

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Российские войска поразили склады горючего и авиасредства поражения ВСУ в Кировоградской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны России.
ВС России поразили склады горючего и авиасредства поражения на Украине
  • РИА Новости

«Поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении ведомства.

Живая сила и военная техника ВСУ были поражены в 102 районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 250 солдат на Донецком направлении.

Кроме того, российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.

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