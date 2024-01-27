Российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
«Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп... в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении.
Кроме того, артиллеристы 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.