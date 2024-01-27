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Российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на Купянском направлении

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Российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.
Российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп... в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сообщает Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, артиллеристы 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.

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