Российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.

«Подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовых групп... в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сообщает Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, артиллеристы 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.