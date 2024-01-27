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МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

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Артиллеристы 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

В министерстве рассказали, что российские военные нанесли массированный удар по пехоте украинской армии, находящейся в укреплённом опорном пункте.

Отмечается, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на РСЗО БМ-21 «Град», после получения координат цели от расчёта беспилотника «Орлан-10».

Кроме того, военные группировки «Запад» развернули современный автономный склад горючего на Купянском направлении.

В Минобороны также сообщили, что подразделения Вооружённых сил России в период с 20 по 26 января улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

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