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МО: военные группировки «Запад» развернули современный автономный склад горючего

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Военные группировки «Запад» развернули современный автономный склад горючего на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Ведомство сообщает, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» развернули автономный склад горючего в новом районе в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении.

Уточняется, что в условиях постоянных попыток ВСУ воздействовать на склады горючего и объекты службы необходимо не только скрытно подвезти горючее, но и обеспечить его сохранность и обеспечить защиту от воздействия ударных беспилотников, средств разведки и ДРГ.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Вооружённых сил России в период с 20 по 26 января улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

Кроме того, стало известно, что российские военные за неделю сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire, а также 361 дрон.

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