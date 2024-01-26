МО: ВС России за неделю сбили украинский Су-25 и шесть ракет Storm Shadow

Российские военные за неделю сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire, а также 361 дрон.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire и 361 беспилотный летательный аппарат.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что применяющиеся в зоне спецоперации российские танки Т-80БВМ оснастили радиоэлектронными комплексами подавления дронов «Волнорез».