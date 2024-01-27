МО: потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 100 военных

Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, ВС России отразили две атаки украинской армии на этом направлении.

Также стало известно, что российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.