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МО: потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 100 военных

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Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Краснолиманском направлении составили до 100 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
МО: потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 100 военных
  • РИА Новости

По данным ведомства, ВС России отразили две атаки украинской армии на этом направлении.

Также стало известно, что российская армия отразила пять атак украинских штурмовиков на Купянском направлении за минувшие сутки.

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