На Купянском направления операторами ударных FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства, а также боевая бронированная машина ВСУ. Также на этом направлении артиллерия уничтожила миномётный расчёт и замаскированные позиции подразделения ВС противника. На Донецком направлении штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе войск киевского режима. При этом под Херсоном танкисты Южного военного округа поразили опорный пункт ВСУ, потери противника составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

Операторы ударных FPV-дронов роты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении боевую машину пехоты CV-90 шведского производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что для выполнения боевой задачи операторы беспилотников из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю. До этого разведчики получили данные о наращивании сил противника.

«После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ. В итоге все цели были достигнуты и группа без потерь вернулась в пункт временного развёртывания», — говорится в сообщении.

Наряду с этим военнослужащие артиллерийского дивизиона 6-й общевойсковой армии Западной группировки нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по пехоте украинских войск, находящейся в укреплённом опорном пункте.

Убедиться в уничтожении цели позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.

Кроме того, артиллеристы группировки войск «Запад» расчётами 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» уничтожили миномётный расчёт и замаскированные позиции подразделения ВСУ.

«Наша основная задача — это контрбатарейная борьба и уничтожение артиллерии, укрепрайонов, блиндажей ВСУ. От разведки получили координаты миномётного расчёта противника. Выдвинулись на огневую позицию. Отработали по миномётному расчёту осколочно-фугасным снарядом. Расчёт был уничтожен. Орудие свернули и покинули огневую позицию», — сказал командир артиллерийского взвода с позывным Омск.

Также на Купянском направлении военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» развернули современный автономный склад горючего. В Минобороны РФ отметили, что в условиях постоянных попыток противника воздействовать на склады горючего и объекты службы, требуется не только организовать и скрытно подвезти горючее, но и обеспечить его сохранность и накопление, обеспечить защиту от воздействия ударных БПЛА, средств разведки, ДРГ.

«Все полевые склады группировки являются автономными и развернуты с учётом рассредоточения запасов и обеспечения их защиты», — сказал начальник службы горючего группировки войск «Запад» с позывным Бочка.

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Донецкое направление

На Донецком направлении экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ.

Все указанные цели были успешно поражены, следует из доклада передового авиационного наводчика.

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«После получения задачи выполнили взлёт, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника. После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку. По докладам с земли передового авиационного наводчика, цели поражены», — рассказал лётчик Су-25 с позывным Трактор.

Херсонская область

Группы глубинной разведки обнаружили в районе города Херсона новые позиции украинских войск. После этого командованием было принято решение нанести поражение личному составу ВСУ огнём танковых орудий.

Огневое поражение противнику нанесли танкисты Южного военного округа на модернизированных танках Т-62М, оснащённых новыми тепловизионными прицелами, комплексами наведения и средствами защиты.

Корректируемый огонь вёлся по противнику с расстояния около 3 км.

В результате уничтожения опорного пункта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области потери противника составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.