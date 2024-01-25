На трёх направлениях спецоперации: ВС России отразили девять атак штурмовиков ВСУ

Российские военнослужащие на Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях СВО отразили девять атак штурмовых групп ВСУ. Это следует из сводки Минобороны России. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены боевая машина реактивной системы залпового огня М270 MLRS и артиллерийская система М777 (обе производства США), а также САУ Krab и боевая машина РСЗО RM-70 Vampire польского и чешского производства.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в ходе спецоперации поразили живую силу и военную технику противника в 109 районах. Об этом заявили в Минобороны России.

Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».

В районах Белогоровки (ДНР), Площанки (ЛНР), Токаревки и Таволжанки Харьковской области, Саги Херсонской области, Вербового, Ульяновки и Токмака Запорожской области уничтожен 91 украинский беспилотник.

Также на russian.rt.com «Фашизм надо искоренять»: снайпер 155-й бригады рассказал о своей работе на Южно-Донецком направлении

Обстановка на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении российские военнослужащие отразили четыре атаки штурмовых групп 30, 32 и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Макеевки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три пикапа и две САУ Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

Потери ВСУ составили до 270 военных, а также два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Российские военные отразили три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ у Клещеевки (ДНР).

© Минобороны РФ

В районах Красного и Клещеевки (ДНР) артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 310 военнослужащих, а также четыре танка, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, а также два склада с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки (ДНР).

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, а также танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицу «Гиацинт-Б» и станцию РЭБ.

На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области.

Противник потерял убитыми и ранеными до 130 военнослужащих, а также танк и четыре пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Новотягинки Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, а также три автомобиля. Поражены САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777 производства США и боевая машина РСЗО «Град».