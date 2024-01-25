Минобороны: средства ПВО России за сутки уничтожили 91 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 91 беспилотник Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сводке.

По данным ведомства, беспилотники уничтожены в населённых пунктах в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, российская ПВО сбила четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одну тактическую ракету «Точка-У».

Ранее сообщалось, что расчёт ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении.