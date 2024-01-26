Поражены производства безэкипажных катеров: ВС РФ нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

С 20 по 26 января Вооружённые силы РФ поразили объекты ВПК Украины, производившие безэкипажные катера, боеприпасы и комплектующие к ним, сообщили в Минобороны России. Также наносилось огневое поражение по военной аэродромной инфраструктуре, базам горючего и пунктам временной дислокации иностранных наёмников. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 5800 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны РФ рассказало о действиях Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 20 по 26 января.

За это время было нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним.

Также наносилось огневое поражение по арсеналам, военной аэродромной инфраструктуре, базам горючего и пунктам временной дислокации иностранных наёмников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за прошедшую неделю были поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot производства США, SAMP-T производства Франции, IRIS-T производства ФРГ и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами ПВО за указанный период был сбит самолёт Су-25 Воздушных сил ВСУ, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Ситуация на линии фронта

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, 16 из которых — на Краснолиманском направлении.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск освобождён населённый пункт Крахмальное (Харьковская область) и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках.

Также по теме Восстановление контроля: ВС РФ осталось освободить 500 метров, чтобы вернуть оборонительные рубежи Корреспондент RT Мурад Газдиев побывал на участке российской обороны Вербовое — Работино, где бойцы ВС РФ восстанавливают контроль над...

При этом во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражено 43 атаки ВСУ. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 68-й егерской, 25, 30, 32, 43, 57, 60, 66-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины.

Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении умелыми действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника. Нанесено поражение живой силе и технике 22, 24, 28, 42, 58, 92, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял более 1960 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS, HIMARS и две РСЗО «Град», а также 27 орудий полевой артиллерии.

Также на russian.rt.com Опорник и бронетехника уничтожены: экипажи Ка-52М атаковали позиции ВСУ на Луганском направлении

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 745 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33, 65, 117, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны. Противник потерял более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35, 36, 38-й бригад морской пехоты, а также 121, 123, 126-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 335 военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии.