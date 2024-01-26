Российские бойцы за неделю отразили 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы российской армии за прошедшую неделю отразили 17 атак украинских войск на Краснолиманском направлении фронта, передаёт Минобороны России.
В результате боёв противник потерял более 1570 человек личного состава на данном направлении.
Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи.
Также российская армия улучшила положение на Донецком направлении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен