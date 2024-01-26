Российские бойцы за неделю отразили 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы российской армии за прошедшую неделю отразили 17 атак украинских войск на Краснолиманском направлении фронта, передаёт Минобороны России.

В результате боёв противник потерял более 1570 человек личного состава на данном направлении.

Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи.

Также российская армия улучшила положение на Донецком направлении.