«Знают ли их граждане об этом?»: Госдума обратится к Франции относительно её наёмников на Украине
Госдума обратится к парламенту Франции из-за наёмников на Украине
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал свидетельства присутствия французских наёмников в рядах ВСУ.
«Во Франции наёмничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — написал он в Telegram.
Володин указал, что в истории взаимоотношений России и Франции есть разные этапы, в частности, в прошлом веке страны вместе боролись против фашизма.
«Сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом? На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами», — подчеркнул Володин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Франции в России Пьер Леви вызван в российский МИД в связи с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.
Между тем в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что страна не имеет наёмников «ни на Украине, ни где бы то ни было ещё». В ведомстве назвали информацию об уничтожении десятков французских наёмников в Харькове «грубой манипуляцией русских».
Вечером 16 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара было полностью разрушено здание, в котором дислоцировались «солдаты удачи». Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
При этом главред сайта Donbass Insider Кристель Неан в эфире RT рассказала о подтверждённой источниками информации, что в больницы поступило множество боевиков, говорящих по-французски.
«Запад закрывает глаза на то, что наёмники придерживаются неонацистских и ультранационалистических взглядов. Иностранцы в составе ВСУ появились ещё в 2014 году, среди прочего — в запрещённых в РФ «Азове»* и «Правом секторе»**», — сказала она.
В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков сообщил РИА Новости, что среди ликвидированных наёмников были кураторы «Русского добровольческого корпуса»***.
«При подготовке контрнаступления ВСУ, скорее всего, участвовал «Иностранный легион» Франции»
Франция ещё в 2022 году пыталась убедить своих военнослужащих с определёнными специальностями увольняться из армии и отправляться на Украину в зону боевых действий. Об этом в эфире RT заявил военный журналист и историк Лоран Брайар.
Ссылаясь на источники, он отметил, что, помимо наёмников, Франция отправляла на Украину солдат-«невидимок», которые не присутствуют на поле боя. Точное их количество неизвестно, так как информация конфиденциальна.
«Мы знаем, например, что при подготовке известного наступления осенью 2023-го, которое, к слову, провалилось, в разведывательных операциях на реке Днепр, скорее всего, участвовали солдаты «Иностранного легиона» Франции», — пояснил он.
По его мнению, на Украине был ещё 13-й парашютный драгунский полк Франции, то есть разведчики.
Независимый журналист Люк Риве констатировал, что на территории Украины ещё остаются тысячи наёмников, которым платит Киев, однако пользуется он деньгами, получаемыми от США и Европы. При этом он считает, что, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне.
«Люди боятся, что в дело вовлекут гораздо больше уже официальных войск, военнослужащих сил НАТО и США, которым поручат содействовать ВСУ или взять на себя конкретные задачи по управлению подразделениями в сфере БПЛА, спутниковой связи, координации с ВВС стран Запада и т. д. Опасность нарастает», — отметил собеседник RT.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
*** «Русский добровольческий корпус» — организация, запрещённая в России.