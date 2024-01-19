«Знают ли их граждане об этом?»: Госдума обратится к Франции относительно её наёмников на Украине

Наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине, несмотря на то что во Франции наёмничество запрещено законом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также задался вопросом, знают ли об этом граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы. В этой связи российские парламентарии обратятся к Национальному собранию Французской Республики. Сегодня на Смоленскую площадь должен прибыть посол Франции в России Пьер Леви, который вызван в связи с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были десятки французских наёмников.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал свидетельства присутствия французских наёмников в рядах ВСУ.

«Во Франции наёмничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — написал он в Telegram.

Володин указал, что в истории взаимоотношений России и Франции есть разные этапы, в частности, в прошлом веке страны вместе боролись против фашизма.

«Сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом? На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами», — подчеркнул Володин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Франции в России Пьер Леви вызван в российский МИД в связи с уничтожением ВС РФ пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французы.

Между тем в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что страна не имеет наёмников «ни на Украине, ни где бы то ни было ещё». В ведомстве назвали информацию об уничтожении десятков французских наёмников в Харькове «грубой манипуляцией русских».

Вечером 16 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара было полностью разрушено здание, в котором дислоцировались «солдаты удачи». Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

При этом главред сайта Donbass Insider Кристель Неан в эфире RT рассказала о подтверждённой источниками информации, что в больницы поступило множество боевиков, говорящих по-французски.

«Запад закрывает глаза на то, что наёмники придерживаются неонацистских и ультранационалистических взглядов. Иностранцы в составе ВСУ появились ещё в 2014 году, среди прочего — в запрещённых в РФ «Азове»* и «Правом секторе»**», — сказала она.

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков сообщил РИА Новости, что среди ликвидированных наёмников были кураторы «Русского добровольческого корпуса»***.

«При подготовке контрнаступления ВСУ, скорее всего, участвовал «Иностранный легион» Франции»

Франция ещё в 2022 году пыталась убедить своих военнослужащих с определёнными специальностями увольняться из армии и отправляться на Украину в зону боевых действий. Об этом в эфире RT заявил военный журналист и историк Лоран Брайар.

Ссылаясь на источники, он отметил, что, помимо наёмников, Франция отправляла на Украину солдат-«невидимок», которые не присутствуют на поле боя. Точное их количество неизвестно, так как информация конфиденциальна.

«Мы знаем, например, что при подготовке известного наступления осенью 2023-го, которое, к слову, провалилось, в разведывательных операциях на реке Днепр, скорее всего, участвовали солдаты «Иностранного легиона» Франции», — пояснил он.

По его мнению, на Украине был ещё 13-й парашютный драгунский полк Франции, то есть разведчики.

Независимый журналист Люк Риве констатировал, что на территории Украины ещё остаются тысячи наёмников, которым платит Киев, однако пользуется он деньгами, получаемыми от США и Европы. При этом он считает, что, если Запад продолжит отправлять наёмников на Украину, мир рискует подойти к третьей мировой войне.

«Люди боятся, что в дело вовлекут гораздо больше уже официальных войск, военнослужащих сил НАТО и США, которым поручат содействовать ВСУ или взять на себя конкретные задачи по управлению подразделениями в сфере БПЛА, спутниковой связи, координации с ВВС стран Запада и т. д. Опасность нарастает», — отметил собеседник RT.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.



** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Русский добровольческий корпус» — организация, запрещённая в России.