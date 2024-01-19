Володин: ГД обратится к парламенту Франции касательно наёмников на Украине
Об этом в своём Telegram-канале написал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
При этом он отметил, что во Франции наёмничество запрещено законом.
«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — сказал Володин.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за французских наёмников в Харькове.