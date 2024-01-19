Володин: ГД обратится к парламенту Франции касательно наёмников на Украине

Госдума на ближайшем пленарном заседании намерена обратиться к парламенту Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наёмников на Украину.

Об этом в своём Telegram-канале написал председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

При этом он отметил, что во Франции наёмничество запрещено законом.

«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — сказал Володин.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за французских наёмников в Харькове.