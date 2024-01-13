Военнослужащие российской группировки войск «Центр» не зафиксировали активности наземных сил ВСУ в границах ответственности на Краснолиманском направлении, заявили в пресс-центре объединения. При этом артиллерия и авиация Вооружённых сил РФ за сутки поразили в этом секторе более 150 выявленных целей ВСУ.

Старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что за минувшие сутки не зафиксирована активность наземных сил украинских военных на Краснолиманском направлении.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — сказал Шаров.

По его словам, в этом секторе артиллерия и авиация ВС РФ поразили более 150 выявленных целей ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска. Подразделения специального назначения вскрыли более 20 объектов националистов, около десяти из них были поражены. По оценкам российской стороны, за сутки противник потерял до 70 военнослужащих и два автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что бойцы объединения при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Новгородское.

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Вооружённые силы РФ также поразили живую силу и технику 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 1-й президентской бригад в районах Весёлого и Клещеевки.

Как заявил Астафьев, противник за сутки потерял до 265 человек ранеными и убитыми на Донецком направлении. Артиллерией, противотанковыми ракетными комплексами и FPV-дронами были поражены боевая машина пехоты противника, два пикапа, пункт управления БПЛА, опорный пункт и 25 блиндажей.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре миномёта калибра 120 мм. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили четыре украинских беспилотника в районах н. п. Белогоровка, Трудовое и Спорное (ДНР).

В Минобороны РФ также рассказали о работе тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток». Бойцы уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе села Новомихайловка (ДНР) на Южно-Донецком направлении.

«В районе Новомихайловки тяжёлые огнемётные системы буквально стёрли в пыль укрепления врага, тем самым облегчив задачу по взятию опорных пунктов противника штурмовым группам мотострелковых подразделений», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, системы «Солнцепёк» зарекомендовали себя в числе наиболее эффективных видов вооружений с начала СВО. Взрыв термобарического снаряда нагревает воздух вокруг до нескольких тысяч градусов Цельсия, что в сочетании с огромным давлением поражает живую силу и технику противника.

Кроме того, расчёты миномётов группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении. Как уточнили в МО, в ходе разведки с применением беспилотников было выявлено движение колонны бронетехники противника в направлении своих позиций.

После получения координат расположения украинских боевиков расчёты миномётов 2Б11 незамедлительно открыли огонь.

«Возле опорника группа военнослужащих ВСУ разгружала боекомплект. С двух миномётов отработали не больше 15 минут и накрыли весь квадрат. На видео с беспилотного летательного аппарата было видно, что горит боекомплект, боевики разбегаются, бросают ящики», — приводит пресс-служба МО слова старшего офицера батареи с позывным Берёза.