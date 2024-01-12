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Аналитик Меркурис: «Кинжалы» ВС России прорвали насквозь западную ПВО Украины

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» смогли прорвать насквозь западную противовоздушную оборону Украины.
Аналитик Меркурис: «Кинжалы» ВС России прорвали насквозь западную ПВО Украины
  • РИА Новости

В эфире YouTube-канала Duran он отметил, что «Кинжалы» нанесли огромный ущерб военным и стратегическим объектам украинских войск.

По словам Меркуриса, ВКС России завоевали господство в воздушном пространстве и атакуют укрепления ВСУ ежедневно, а это приводит к потерям личного состава противника.

«У них есть возможность уничтожать военно-промышленный комплекс на всей территории Украины. Картина ужасает», — добавил аналитик.

Министерство обороны России сообщило, что российские вооружённые силы за период с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара по объектам на Украине в рамках специальной военной операции.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

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