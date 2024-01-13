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MWM: российская армия нейтрализует остатки авиации ВСУ самолётами А-50У

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Украинская авиация несёт потери, а её остатки уничтожаются российскими самолётами дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщил Military Watch Magazine (MWM).
MWM: российская армия нейтрализует остатки авиации ВСУ самолётами А-50У
  • РИА Новости

Автор публикации отметил, что многие источники свидетельствуют о том, что истребительные подразделения ВСУ несут «тяжёлые потери», а противовоздушная оборона Украины истощается.

«Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения всё большему риску», — говорится в статье.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ.

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