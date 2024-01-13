MWM: российская армия нейтрализует остатки авиации ВСУ самолётами А-50У

Украинская авиация несёт потери, а её остатки уничтожаются российскими самолётами дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщил Military Watch Magazine (MWM).

Автор публикации отметил, что многие источники свидетельствуют о том, что истребительные подразделения ВСУ несут «тяжёлые потери», а противовоздушная оборона Украины истощается.

«Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения всё большему риску», — говорится в статье.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ.