MWM: российская армия нейтрализует остатки авиации ВСУ самолётами А-50У
- РИА Новости
Автор публикации отметил, что многие источники свидетельствуют о том, что истребительные подразделения ВСУ несут «тяжёлые потери», а противовоздушная оборона Украины истощается.
«Истощение украинской противовоздушной обороны, о котором много говорят западные источники, подвергает оставшиеся пилотируемые авиационные подразделения всё большему риску», — говорится в статье.
Ранее Минобороны заявило, что ВС России за неделю сбили самолёты Су-25, Су-27 и вертолёт Ми-8 ВСУ.