Военнослужащие российской группировки «Юг» при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления ВСУ на Донецком направлении СВО, заявили в пресс-центре объединения. В результате уничтожены свыше 280 украинских военнослужащих и ряд единиц техники, в том числе реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

На Донецком направлении спецоперации противник потерял до 280 боевиков в результате работы российских военных. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. Противник понёс значительные потери в живой силе и боевой технике», — заявил Астафьев.

В результате ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три миномёта калибра 120 мм.

Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров заявил, что бойцы объединения отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

«В районе Серебрянского лесничества и на Торском участке мотострелковая бригада группировки отразила две атаки штурмовых групп 13-й бригады Национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ. Огнём стрелкового оружия при поддержке артиллерии противник был уничтожен», — рассказал он.

Кроме того, артиллерия группировки «Центр» поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы, в районах Дроновки, Северска и Червоной Дибровы.

По данным российских военных, за сутки ВСУ потеряли в секторе до 90 военнослужащих, два автомобиля, самоходную гаубицу 2С3 «Акация» и гаубицу Д-30.

Наряду с этим в пресс-службе Минобороны России рассказали, что расчёты РСЗО «Град» группировки «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.

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Как уточнили в ведомстве, артиллеристы получили от разведчиков координаты района скопления живой силы противника, после чего прибыли на огневую позицию и сделали несколько пристрелочных выстрелов.

Позднее корректировщики, применив высотный разведывательный БПЛА, подтвердили попадание, после чего расчёт «Града» ударил по позициям националистов ещё несколькими залпами по пять-шесть ракет.

В результате этой работы российских военных противник потерял до 20 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожено три автомобиля.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве также рассказали, как штурмовые группы ивановских десантников заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, бойцы с разных направлений вплотную подобрались к объекту.

«Десантники провели отвлекающий манёвр, заставив противника переключить своё внимание на одних атакующих, тогда как другие штурмующие забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и ликвидировали пехоту ВСУ, тем самым выполнив боевую задачу — занять вражеский опорный пункт в лесополосе», — говорится в сообщении МО.

Уточняется, что в результате боя уничтожено до отделения пехоты ВСУ.

Кроме того, бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили на Купянском направлении автомобиль с командирами ВСУ.

«Был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ», — сообщили в МО РФ.

Как отметил командир мотострелковой роты с позывным Квадрат, бронеавтомобиль был поражён с первого же выстрела.