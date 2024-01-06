ВС России подорвали автомобиль с командирами ВСУ на Купянском направлении

Военные 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» подорвали на Купянском направлении автомобиль с украинскими командирами.

«Был уничтожен бронеавтомобиль, в котором передвигался командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ», — приводит РИА Новости заявление Минобороны России.

Командир мотострелковой роты с позывным «Квадрат» отметил, что бронеавтомобиль был поражён с первого же выстрела.

Киевский военный эксперт Алексей Гетьман ранее в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил, что, по его информации, российские военные ударили по месту разработки новейших украинских ракет.

Также стало известно, что российские средства ПВО пресекли атаку ВСУ по Крыму.