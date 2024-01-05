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Киевский эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ

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Киевский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил, что, по его информации, российские военные ударили по месту разработки новейших украинских ракет.

Он отметил, что 29 декабря и 2 января российские войска нанесли массированные удары, в том числе по предприятиям, которые занимаются созданием беспилотников. 

«А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары», — цитирует его РИА Новости.

Гетьман выразил мнение, что соответствующие цели ударов стали известны благодаря российской разведке. Он также добавил, что информация об украинских объектах есть в открытом доступе в интернете.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.

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