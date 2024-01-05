Бывший советник Кучмы Соскин заявил о риске начала гражданской войны на Украине
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По его словам, в стране необходимо немедленно отменить военное положение и начать переговоры о перемирии с Россией.
«Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война», — добавил Соскин.
Также он подчеркнул, что заявления о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонят Украину в ещё больший тупик, и назвал такую меру геноцидом.
Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.