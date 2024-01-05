RT в Telegram
Подпишись

Бывший советник Кучмы Соскин заявил о риске начала гражданской войны на Украине

Короткая ссылка
Гражданская война может начаться на Украине в связи с тяжёлой ситуацией на передовой. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Бывший советник Кучмы Соскин заявил о риске начала гражданской войны на Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, в стране необходимо немедленно отменить военное положение и начать переговоры о перемирии с Россией.

«Это главные задачи, которые сейчас стоят перед Украиной. Если их не реализовывать, будет полный крах государства, будет полный крах на фронте, будет гражданская война», — добавил Соскин.

Также он подчеркнул, что заявления о необходимости мобилизации полумиллиона человек загонят Украину в ещё больший тупик, и назвал такую меру геноцидом.

Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить