Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели силы ПВО в тыловые районы из-за ударов
Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
«Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчётам украинских систем ПВО привела к тому, что они были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий», — цитирует его ТАСС.
Гагин отметил, что из-за этого украинская сторона оставила без прикрытия существенную часть своих укрепрайонов.
Ранее стало известно, что российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами украинской армии в зоне специальной военной операции.