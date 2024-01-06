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Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отвели силы ПВО в тыловые районы из-за ударов

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Украинские войска отвели системы противовоздушной обороны вглубь тыловых районов из-за ударов российской стороны.

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчётам украинских систем ПВО привела к тому, что они были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий», — цитирует его ТАСС.

Гагин отметил, что из-за этого украинская сторона оставила без прикрытия существенную часть своих укрепрайонов.

Ранее стало известно, что российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами украинской армии в зоне специальной военной операции.

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