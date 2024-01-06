Снайпер ВС России рассказал о блокировке пехоты ВСУ на Артёмовском направлении

Снайперы спецназа Южной группировки российских войск выработали свою систему блокировки путей пехоты ВСУ на Артёмовском направлении для деморализации противника, заявил снайпер с позывным Леший.

Он пояснил, что одна из основных задач снайпера заключается в том, чтобы не давать солдатам врага свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Кроме того, по словам Лешего, есть места, где артиллеристы и ПТРК не могут уничтожить противника из-за рельефа местности.

«На данной местности есть много точек, с которых я могу работать. После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдёт... Заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки», — пояснил он РИА Новости.

По словам российского военного, снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров, что позволяет увидеть солдат ВСУ даже через преграды.

«На расстоянии до двух километров — шансов противнику передвигаться и выполнять свои задачи я не дам», — добавил Леший.

Президент России Владимир Путин ранее дал удовлетворительную оценку ситуации в зоне СВО в ходе общения с военными в госпитале им. Вишневского.

Путин отметил, что Россия держит стратегическую инициативу в зоне СВО в своих руках.

Он также заявил, что Россия продолжит наносить чувствительные удары по военным объектам Украины высокоточным оружием.