Российские военнослужащие из группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник за сутки потерял здесь до 100 человек, две БМП, боевую машину РСЗО «Ольха» и три РСЗО Vampire чешского производства. Российские подразделения также продолжают наносить удары на всей линии соприкосновения.

Пресс-служба Минобороны России опубликовала новую сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства за 4 января, на Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» и огню артиллерии были поражены живая сила и техника 14, 21, 43, 92 и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое (Харьковская область).

Как уточнили в МО, в результате уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, две БМП, три автомобиля, а также 300-мм боевая машина РСЗО «Ольха» и три 122-мм боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии поразили скопления военнослужащих 100-й бригады теробороны и 5-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 120 человек убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» благодаря слаженным действиям при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли удары по личному составу и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка (ДНР).

По оценкам МО, противник потерял в этом секторе до 190 военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и САУ М109 Paladin производства США.

На Южно-Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах н. п. Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

ВСУ потеряли здесь до 170 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и семь пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли удар по позициям военнослужащих 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Каменское (Запорожская область). ВСУ потеряли до 40 человек, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате работы подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и три автомобиля.

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Авиация ВКС, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах. Кроме того, в районе н. п. Жовтневое (Харьковская область) уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS и сбили 37 украинских беспилотников.

Объёмы помощи киевскому режиму

В пресс-службе Минобороны РФ также обнародовали данные об объёме военной помощи, которую Украине оказывают иностранные государства. По данным ведомства, Киеву помогают 54 страны, на эти цели уже потрачено более $203 млрд.

Как уточнили в МО, в интересах ВСУ работают более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, а также свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink для организации управления и связи.

Кроме того, за время конфликта в его зону прибыли более 13,5 тыс. наёмников для участия в боевых действиях на стороне Киева, большая часть из них — жители европейских государств. Вместе с тем, по данным МО, сейчас воюют лишь 1,9 тыс. наёмников, остальные были или уничтожены (5,9 тыс.), или сбежали (5,6 тыс.).