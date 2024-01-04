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Армия России поразила живую силу ВСУ в районе Червоной Дибровы

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Армия России поразила живую силу и технику украинских войск в районе Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении, сообщает российское Министерство обороны.
Армия России поразила живую силу ВСУ в районе Червоной Дибровы
  • РИА Новости

Противник в результате ударов потерял до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, говорится в сводке Минобороны.

«На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества», — говорится в сообщении.

Также ВСУ потеряли там три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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