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МО России заявило об уничтожении трёх РСЗО Vampire и одной «Ольхи» под Купянском

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Российские военные вывели из строя три украинские пусковые установки реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства и одну РСЗО «Ольха» на Купянском направлении, передаёт Минобороны России.
МО России заявило об уничтожении трёх РСЗО Vampire и одной «Ольхи» под Купянском
  • РИА Новости

Сообщается, что удар ВС России пришёлся по 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ, а также по 117-й бригаде территориальной обороны в районе Новоегоровки, Ивановки и селу Берестовое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 100 военных.

30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек.

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