Военнослужащие группировки «Запад» при поддержке армейской авиации и артиллерии за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. По данным Минобороны России, в этом секторе противник потерял до 50 военнослужащих и две боевые машины пехоты. Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили до 350 военных убитыми и ранеными.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14, 30, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

Наряду с этим поражена живая сила и техника противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах н. п. Берестовое и Песчаное (Харьковская область). ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады Нацгвардии Украины севернее Григоровки (ДНР) и поразили живую силу и технику ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

По оценкам МО РФ, противник потерял в секторе до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Шумы и Марьинка (ДНР).

Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка (ДНР). В общей сложности противник потерял на этом направлении до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортёра и шесть пикапов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение военным и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах н. п. Угледар, Новомихайловка и Водяное (ДНР).

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За сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станцию РЭБ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 33, 65 и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Противник потерял до 20 военнослужащих и три пикапа.

На Херсонском направлении в результате действий российских войск, огня артиллерии и авиации ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и шесть автомобилей.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили ряд объектов ВСУ. В частности, в районе н. п. Липцы (Харьковская область) уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха».

Кроме того, поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) и в районе Чернобаевки (Херсонская область), а также живая сила и военная техника противника в 118 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и РСЗО «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Наряду с этим сбито 35 украинских беспилотников.