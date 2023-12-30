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Welt: удары ВС России по Украине показали, что ждёт страну в 2024 году

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Удары Вооружённых сил России по объектам ВСУ на территории Украины продемонстрировали, что ждёт страну в 2024 году.
Welt: удары ВС России по Украине показали, что ждёт страну в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом в эфире телеканала Welt заявил военный эксперт Карло Масала.

«Это (удары. — RT) только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году», — сказал Масала.

Эксперт также опроверг заявления киевских властей о том, что ВС России якобы использовали весь свой арсенал ракет.

Он добавил, что в России увеличили производство ракет в несколько раз по сравнению с показателями, зафиксированными до начала конфликта.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.

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