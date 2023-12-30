МО России: пусковая установка РСЗО «Ольха» уничтожена в Харьковской области

Украинская пусковая установка реактивных систем залпового огня «Ольха» уничтожена в Харьковской области Вооружёнными силами России, говорится в сводке Минобороны России.

Ведомство уточнило, что установка противника была поражена в районе населённого пункта Липцы.

Кроме того, сообщается, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 350 военных.