ВС России поразили места хранения вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов
Российская армия уничтожила места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
Помимо этого, места хранения вооружения ВСУ были поражены в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области.
Также российские бойцы уничтожили пусковую установку РСЗО «Ольха» в Харьковской области.
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