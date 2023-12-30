ВС России поразили места хранения вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Российская армия уничтожила места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины, передаёт Минобороны России.

РИА Новости

Помимо этого, места хранения вооружения ВСУ были поражены в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области. Также российские бойцы уничтожили пусковую установку РСЗО «Ольха» в Харьковской области.