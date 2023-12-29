Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла удар по оружию Запада на Украине
- РИА Новости
В эфире YouTube-канала «Да, это так» он рассказал, что большая часть стратегических ударов ВС России наносилась по авиабазам, где находятся склады с оружием НАТО.
При этом, по его словам, системы ПВО не могут противостоять данной тактике.
«Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе», — цитирует Старикова РИА Новости.
Не хватит никаких денег и ресурсов, чтобы их выпускать, добавил он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.
Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России поразили одно из мощных предприятий Украины.