Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла удар по оружию Запада на Украине

Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли удары по западному оружию на авиабазах Украины.

В эфире YouTube-канала «Да, это так» он рассказал, что большая часть стратегических ударов ВС России наносилась по авиабазам, где находятся склады с оружием НАТО.

При этом, по его словам, системы ПВО не могут противостоять данной тактике.

«Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе», — цитирует Старикова РИА Новости.

Не хватит никаких денег и ресурсов, чтобы их выпускать, добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооружённые силы России поразили одно из мощных предприятий Украины.