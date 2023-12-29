Генерал ВСУ Кривонос: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что на одном из государственных порталов Украины недавно разместили информацию о контрактах крупного завода и были обозначены предприятия, с которыми организация сотрудничает.
«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — сказал Кривонос.
По его словам, СБУ работает «очень плохо» и занимается не тем, чем нужно.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.
Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщал о повреждении производственного предприятия.