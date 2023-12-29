Генерал ВСУ Кривонос: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

Вооружённые силы России поразили одно из мощных предприятий Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что на одном из государственных порталов Украины недавно разместили информацию о контрактах крупного завода и были обозначены предприятия, с которыми организация сотрудничает.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — сказал Кривонос.

По его словам, СБУ работает «очень плохо» и занимается не тем, чем нужно.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы прогремели ночью и утром на ряде объектов на Украине.

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщал о повреждении производственного предприятия.