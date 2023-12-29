Во Львове сообщили о повреждении предприятия на фоне взрывов

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщил о повреждении производственного предприятия.

«Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов», — написал он в Telegram.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что после взрывов в городе горит объект критической инфраструктуры.

Военная хроника писала, что несколько ракет ушло в сторону города, где находится не менее трёх десятков военных объектов ВСУ.

Также очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».